Трамп хоче створити "аналог" G7, включивши до нього росію та Китай

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала ідею про створення нової групи країн "Core 5", до якої увійшли б Китай і росія, що зблизило б традиційних супротивників і створило б різкий контраст з наявною G7.

Про це йдеться у публікації Defence One.

Ідея створення групи, як повідомляється, з'явилася в довшій, неопублікованій версії Стратегії національної безпеки, яку Білий дім опублікував минулого тижня.

За даними видання, стратегія передбачала створення нової групи провідних світових держав – С5 (Core 5): США, Китай, росія, Індія та Японія.

Це мав бути такий самий неформальний клуб, як G7 (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія).

Однак членство в такому союзі мало визначатися не політичним устроєм (G7 – клуб багатих демократій), а лише чисельністю населення (понад 100 мільйонів осіб) і економічним потенціалом.

Як і G7, Core 5 мала б регулярно збиратися, щоб обговорити світові проблеми.

Темою першого саміту С5 передбачалася нормалізація відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією як найважливіший крок до стабілізації Близького Сходу.

Водночас посадовці команди Трампа заперечують наявність альтернативних версій документа.