Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп хоче створити "аналог" G7, включивши до нього росію та Китай

11 грудня 2025, 15:28
Трамп хоче створити
Ідея створення групи, як повідомляється, з'явилася в довшій, неопублікованій версії Стратегії національної безпеки, яку Білий дім опублікував минулого тижня.

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала ідею про створення нової групи країн "Core 5", до якої увійшли б Китай і росія, що зблизило б традиційних супротивників і створило б різкий контраст з наявною G7.

Про це йдеться у публікації Defence One.

Ідея створення групи, як повідомляється, з'явилася в довшій, неопублікованій версії Стратегії національної безпеки, яку Білий дім опублікував минулого тижня.

За даними видання, стратегія передбачала створення нової групи провідних світових держав – С5 (Core 5): США, Китай, росія, Індія та Японія.

Це мав бути такий самий неформальний клуб, як G7 (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія).

Однак членство в такому союзі мало визначатися не політичним устроєм (G7 – клуб багатих демократій), а лише чисельністю населення (понад 100 мільйонів осіб) і економічним потенціалом. 

Як і G7, Core 5 мала б регулярно збиратися, щоб обговорити світові проблеми. 

Темою першого саміту С5 передбачалася нормалізація відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією як найважливіший крок до стабілізації Близького Сходу.

Водночас посадовці команди Трампа заперечують наявність альтернативних версій документа.

РосіяСШАКитайДональд ТрампG7

Останні матеріали

Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється