Європейські лідери застерігали Зеленського перед переговорами з Трампом – Spiegel

Також його закликали діяти виважено та уникати різких кроків у переговорах, свідчить стенограма.

Деякі європейські лідери напередодні зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом закликали його діяти виважено та "не заходити занадто далеко" у переговорах.

Про це повідомляє німецький журнал Spiegel.

За даними видання, у його розпорядженні опинився текст англомовної стенограми відеоконференції Зеленського з європейськими лідерами, яка відбулася в суботу — напередодні візиту українського президента до США.

Згідно зі стенограмою, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який організував телеконференцію, наголосив на важливості пошуку компромісів зі США щодо територіальних питань, гарантій безпеки та відбудови України. Водночас він закликав Зеленського бути обережним і "не заходити занадто далеко".

Речниця уряду Німеччини у коментарі видання зазначила, що федеральний уряд не коментує деталі конфіденційних переговорів. Водночас один з учасників розмови підтвердив, що загальний зміст телеконференції передано коректно, однак відмовився підтверджувати окремі цитати через конфіденційність обговорення.

Згідно з документом, президент Франції Емманюель Макрон закликав європейські країни прискорити роботу над гарантіями безпеки для України та якомога швидше визначитися з рівнем своєї участі. Подібну позицію висловив і генеральний секретар НАТО Марк Рютте, зазначивши, що Європа не повинна виглядати стороною, яка гальмує мирний процес. Водночас кілька глав урядів зауважили, що рішення щодо гарантій безпеки або можливого розміщення військ потребують погодження на рівні парламентів.

Прем’єр-міністри Данії, Швеції та Норвегії Метте Фредеріксен, Ульф Крістерссон і Йонас Гар Стьоре - попросили Зеленського після зустрічі з Трампом детально поінформувати європейських партнерів про будь-які обіцянки США щодо гарантій безпеки.

Під час обговорення неодноразово наголошувалося, що всі домовленості мають бути зафіксовані «на папері». Також Зеленському радили не погоджуватися на офіційні територіальні поступки без чітких і твердих зобов’язань щодо безпеки.

Фрідріх Мерц підкреслив, що європейські країни готові стати частиною потенційної мирної угоди, однак повинні заздалегідь знати її зміст.

Крім того, багато учасників телеконференції порадили Зеленському запитати Трампа про позицію рф щодо поточної версії мирного плану. Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, а також Макрон і Мерц закликали українського президента з’ясувати, якими будуть дії США у разі, якщо росія відмовиться підтримати запропонований план.

За даними Spiegel, йдеться про 20-пунктний документ, який суттєво відрізняється від попереднього 28-пунктного плану, на формування якого значно впливала росія і який слугував відправною точкою для нових переговорів.

Навіть після зустрічі Зеленського з Трампом європейські дипломати, за словами видання, визнавали, що позиція росії щодо територіальних питань залишається незрозумілою.