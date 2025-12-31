Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США призупинили штурм танкера після появи прапора рф – NYT

31 грудня 2025, 11:33
США призупинили штурм танкера після появи прапора рф – NYT
Фото: ООС
Операцію із захоплення танкера "тіньового флоту" Bella 1 тимчасово зупинили через сумніви щодо його правового статусу та ризик конфлікту з рф.

Берегова охорона США призупинила операцію із силового захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1 після того, як на його борту з’явилося зображення російського прапора. 

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських високопосадовців.

За словами чиновників, кораблі Берегової охорони США вже понад десять днів переслідують великий нафтовий танкер в Атлантичному океані, утримуючись на відстані близько пів милі (приблизно 800 метрів).

Американські військові заявляють про повну готовність спеціальних підрозділів до штурму судна, однак наразі очікують політичного рішення та «зеленого світла» від Білого дому. Ситуація ускладнилася після того, як на корпусі Bella 1 з’явився намальований російський триколор.

Згідно з Конвенцією ООН з морського права, берегова охорона має право захоплювати судна без державної приналежності або ті, що підозрюються у шахрайстві. На початку операції США вважали Bella 1 судном під фальшивим прапором, на яке поширюється судове рішення про арешт.

Експерти застерігають, що у разі, якщо танкер справді був легально перереєстрований у росії, силове захоплення може призвести до серйозного дипломатичного загострення. У Вашингтоні не виключають, що росія могла вдатися до юридичних маніпуляцій і заднім числом зареєструвати судно без належних інспекцій, аби спровокувати конфлікт. Наразі США намагаються з’ясувати правовий статус танкера дипломатичними каналами.

Танкер Bella 1 належить турецькій компанії та перебуває під американськими санкціями через перевезення іранської нафти в інтересах терористичних організацій, зокрема "Хезболли", єменських хуситів та Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Судно є частиною так званого "тіньового флоту", який використовується для транспортування підсанкційної нафти з рф, Ірану та Венесуели.

Зазначимо, що Трам раніше заявив, що США залишать собі захоплену нафту та танкери біля Венесуели.

 

