США залишать собі захоплену нафту та танкери біля Венесуели – Трамп

23 грудня 2025, 12:02
США залишать собі захоплену нафту та танкери біля Венесуели – Трамп
Фото: UNSPLASH
США не повернуть нафту та танкери, захоплені поблизу Венесуели, і розпоряджатимуться ними на власний розсуд.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не повертатимуть нафту та танкери, захоплені поблизу Венесуели в межах санкційної кампанії проти режиму Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє телеканал CNBS.

За словами Трампа, США розпоряджатимуться конфіскованими ресурсами на власний розсуд.
"Ми залишимо їх собі. Можливо, продамо, можливо, залишимо, можливо, використаємо нафту для стратегічного резерву. Кораблі ми також залишимо собі", – заявив він журналістам після презентації нового класу бойових кораблів.

Президент підтвердив, що дав наказ блокувати підсанкційні нафтові танкери, які заходять або виходять із Венесуели, з метою посилення тиску на Мадуро. 

Також Трамп повідомив, що США наразі переслідують вже третій танкер.

"Все йде за планом. Ми його отримаємо. Він прибув з неправильного місця – з Венесуели, і на нього поширюються санкції", – сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо можливої зміни влади у Венесуелі, Трамп зазначив, що для Мадуро «було б розумно» піти у відставку.

Крім того, американський президент пригрозив розширити операції проти наркоторгівлі, зокрема і на суходолі.

"Ми запустимо таку саму програму на суші. Якщо вони спробують діяти цим шляхом – у них будуть великі проблеми. Ми не дозволимо отруювати наших людей", – наголосив Трамп.

Раніше ми писали, що затриманий біля Венесуели танкер перевозив нафту для китайського трейдера.

 

СШАВенесуелатанкер

