Затриманий біля Венесуели танкер перевозив нафту для китайського трейдера

Танкер, перехоплений американськими військовими поблизу узбережжя Венесуели, йшов під прапором Панами, не входив до "тіньового флоту" і перевозив вантаж для нафтового трейдера з Китаю.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на джерела.

За даними видання, йдеться про судно Centuries, завантажене венесуельською нафтою. Танкер не включений до чорного списку Міністерства фінансів США, а його вантаж належав китайському нафтотрейдеру, який постачає сиру нафту з Венесуели на китайські нафтопереробні заводи.

Раніше Reuters повідомляло, що США проводять операцію з перехоплення та затримання танкера у міжнародних водах біля Венесуели.

Американські військові піднялися на борт непідсанкційного судна, щоб продемонструвати силу та показати, що адміністрація президента Дональда Трампа вважає можливим затримувати і оглядати майже всі танкери, що перевозять венесуельську нафту.

