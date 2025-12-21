Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Затриманий біля Венесуели танкер перевозив нафту для китайського трейдера

21 грудня 2025, 13:15
Затриманий біля Венесуели танкер перевозив нафту для китайського трейдера
Фото: mcclatchydc.com
Судно Centuries, перехоплене американськими військовими, йшло під прапором Панами і не входило до санкційного "тіньового флоту".

Танкер, перехоплений американськими військовими поблизу узбережжя Венесуели, йшов під прапором Панами, не входив до "тіньового флоту" і перевозив вантаж для нафтового трейдера з Китаю. 

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на джерела.

За даними видання, йдеться про судно Centuries, завантажене венесуельською нафтою. Танкер не включений до чорного списку Міністерства фінансів США, а його вантаж належав китайському нафтотрейдеру, який постачає сиру нафту з Венесуели на китайські нафтопереробні заводи.

Раніше Reuters повідомляло, що США проводять операцію з перехоплення та затримання танкера у міжнародних водах біля Венесуели. 

Американські військові піднялися на борт непідсанкційного судна, щоб продемонструвати силу та показати, що адміністрація президента Дональда Трампа вважає можливим затримувати і оглядати майже всі танкери, що перевозять венесуельську нафту.

Раніше ми писали, що військові США затримали танкер біля узбережжя Венесуели

 

СШАВенесуелатанкер

