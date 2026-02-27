МВФ схвалив нову програму для України на $8,1 млрд

Рада виконавчих директорів МВФ схвалила нову програму розширеного фінансування для України у розмірі 8,1 мільярда доларів.

Програма розрахована на 2026–2029 роки. Як зазначили в уряді, вона враховує "оновлені макроекономічні й безпекові умови", в яких перебуває Україна. Очікується, що перший транш обсягом 1,5 млрд доларів Київ отримає вже найближчим часом. Кошти спрямують на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

"Нова програма EFF має на меті посилення економіки та фінансової системи, водночас сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів від донорів. Вона спрямована на продовження досягнень програми 2023 року, з одночасним спрямуванням зусиль на детінізацію та мобілізацію внутрішніх бюджетних надходжень", — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Україна у межах цієї програми зобов’язується реалізувати структурні реформи для забезпечення ефективного повоєнного відновлення та євроінтеграції.