Військові США затримали танкер біля узбережжя Венесуели

21 грудня 2025, 10:19
Військові США затримали танкер біля узбережжя Венесуели
Фото: dhnet.be
У Вашингтоні заявили про боротьбу з нелегальними поставками нафти.

У суботу американські військові затримали судно в міжнародних водах поблизу узбережжя Венесуели на тлі посилення тиску адміністрації президента США Дональда Трампа на режим у Каракасі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела та міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

За даними видання, це вже другий відомий випадок затримання судна поблизу Венесуели цього місяця. Інцидент стався після того, як Трамп оголосив про так звану «блокаду» підсанкційних нафтових танкерів, що заходять до країни або залишають її. Зокрема, 10 грудня США захопили великий нафтовий танкер Skipper, який перебував під санкціями через зв’язки з Іраном.

Водночас, за словами американського посадовця, судно, затримане в суботу, не перебувало під санкціями США, хоча перевозило венесуельську нафту. Екіпаж танкера не чинив опору і не оскаржував затримання.

Джерела CNN зазначають, що йдеться про танкер під прапором Панами, який прямував до Азії з вантажем венесуельської нафти.

Операцію провела Берегова охорона США за підтримки американських військових. Вона відбувалася в міжнародних водах. Крісті Ноем, у чиєму підпорядкуванні перебуває Берегова охорона, опублікувала в соцмережах семихвилинне відео, на якому видно вертоліт, що завис над танкером. За її словами, судно востаннє заходило до венесуельського порту.

"Сполучені Штати продовжать переслідувати незаконне переміщення нафти, яка підпадає під санкції та використовується для фінансування наркотероризму в регіоні", - заявила Ноем.

У відповідь міністр закордонних справ Венесуели в суботу повідомив, що Іран запропонував співпрацю для протидії діям США, які Каракас назвав "актами піратства" та "міжнародним тероризмом".

Раніше Трамп не виключив можливої війни з Венесуелою.

 

