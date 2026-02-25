Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Келлог розкритикував США через утримання у голосуванні в ООН

25 лютого 2026, 11:44
Келлог розкритикував США через утримання у голосуванні в ООН
джерело x.com/generalkellogg
Він засудив позицію країни, яка не підтримала резолюцію Генасамблеї ООН про тривалий мир в Україні.

Екс спецпосланець США в Україні генерал Кіт Келлог різко розкритикував позицію своєї країни, яка утрималася від голосування за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН на підтримку тривалого миру в Україні.

Про це Келлог написав у соцмережі X (Twitter).

"Відбулося голосування в ООН щодо тривалого миру в Україні, а ми утрималися. Хто б міг подумати", – йдеться у дописі.
Він додав, що це не ділова угода – це війна.

Своєю чергою, заступниця посла США в ООН Теммі Брюс пояснила, що резолюція містить формулювання, які, на думку США, можуть відволікти увагу від поточних переговорів і не сприятимуть всебічному обговоренню дипломатичних шляхів до тривалого миру. 

Вона підкреслила, що Сполучені Штати продовжують працювати над припиненням війни.

Генеральна Асамблея ООН ухвалила запропоновану Україною резолюцію "Підтримка тривалого миру в Україні", яка закликає до негайного припинення вогню та підтверджує необхідність поваги суверенітету й територіальної цілісності України. 

Майже 50 держав підтримали документ, тоді як США утрималися при голосуванні.

Крім того, Україна в ООН заявила про відмову від будь-яких компромісів щодо території.

 

