Трамп не виключив можливої війни з Венесуелою

19 грудня 2025, 14:33
Трамп не виключив можливої війни з Венесуелою
Президент також анонсував посилення заходів щодо нафтових танкерів біля берегів Венесуели, зокрема їх блокування.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив у майбутньому можливої воєнної кампанії проти Венесуели.
 
Про це повідомляє NBC News.
 
"Я цього не виключаю, ні", - сказав Трамп у ефірі телеканалу.
 
Президент також анонсував посилення заходів щодо нафтових танкерів біля берегів Венесуели, зокрема їх блокування.
 
"Все залежить від них. Якщо вони продовжать маршрути, то пливуть до одного з наших портів", - додав президент США.
 
При цьому NBC News зазначає, що Трамп відмовився відповідати на запитання, чи є повалення венесуельського президента Ніколаса Мадуро кінцевою метою його політики на цьому напрямі.
 
"Він точно знає, чого я хочу", - відповів президент США.
 
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив 16 грудня, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод. За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".
 
Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".
