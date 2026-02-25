Білл Гейтс перепросив за співпрацю з Епштейном, яка зашкодила репутації фонду

Гейтс зізнався, що знав про обмеження, накладені на Епштейна після вироку, але не перевірив належним чином його минуле.

Американський мільярдер Білл Гейтс перепросив співробітників Фонду Гейтсів за свої зв’язки з фінансистом Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. Він визнав, що його контакти з Епштейном були помилкою і завдали шкоди репутації благодійної організації, однак наголосив, що не був причетний до його злочинів.

Про це Гейтс заявив 24 лютого під час зустрічі з колективом фонду. Запис розмови отримали журналісти The Wall Street Journal.

За словами мільярдера, він почав зустрічатися з Епштейном у 2011 році — через кілька років після того, як той у 2008-му визнав провину у справі про схиляння неповнолітньої до проституції. Гейтс зізнався, що знав про обмеження, накладені на Епштейна після вироку, але не перевірив належним чином його минуле. Попри занепокоєння тодішньої дружини Мелінди Френч Гейтс, висловлене у 2013 році, контакти тривали до 2014-го.

Гейтс розповів, що літав із Епштейном приватним літаком і зустрічався з ним у Німеччині, Франції, Нью-Йорку та Вашингтоні. Водночас він запевнив, що ніколи не залишався у нього на ніч і не відвідував його приватний острів. За його словами, Епштейн переконував, що має тісні зв’язки з впливовими мільярдерами та може допомогти зі збором коштів на глобальні проєкти, зокрема у сфері охорони здоров’я. Присутність інших відомих осіб на зустрічах створювала відчуття "нормалізованої ситуації", зазначив Гейтс, визнавши, що його статус сприяв покращенню репутації фінансиста.

Мільярдер також прокоментував оприлюднені фото з матеріалів справи, де він зображений із жінками із заретушованими обличчями. За його словами, світлини були зроблені після робочих зустрічей на прохання Епштейна.

Під час зустрічі Гейтс торкнувся і особистого життя, згадавши про позашлюбні романи — з російською гравчинею у бридж та російською фізикинею-ядерницею. Він зазначив, що його науковий радник Борис Ніколіч, який підтримував контакти і з ним, і з Епштейном, знав про ці стосунки. Раніше WSJ повідомляла, що Епштейн міг використовувати інформацію про особисте життя Гейтса для тиску під час переговорів.

У листі від 4 липня 2013 року до Ніколіча Епштейн писав, що скандал може зруйнувати репутацію Гейтса та його благодійні ініціативи. Сам Гейтс заявив, що після 2014 року більше не зустрічався з Епштейном і не відповідав на його електронні листи.

Епштейна вперше заарештували у 2008 році, а у 2019-му йому висунули нові обвинувачення у торгівлі людьми. 10 серпня 2019 року його знайшли мертвим у камері нью-йоркської в’язниці — слідство встановило, що це було самогубство. У 2023–2024 роках Міністерство юстиції США оприлюднило нові масиви документів у його справі, що спричинило широкий резонанс і нові запитання щодо зв’язків фінансиста з відомими особами.