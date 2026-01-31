Нові файли Епштейна містять згадки про Трампа

Крім того, в документах міститься листування між Епштейном і підприємцем Ілоном Маском у 2013 році.

Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило понад три мільйони сторінок документів, пов’язаних зі справою фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Масив матеріалів включає близько 2 тисяч відео та понад 180 тисяч зображень.

Як повідомляють Associated Press і BBC, журналісти вже ознайомилися з частиною опублікованих файлів. Серед них — велика кількість електронних листів, матеріалів допитів ФБР, а також документів із частково або повністю зацензурованим змістом.

У новій добірці документів понад три тисячі разів згадується ім’я президента США Дональда Трампа. У файлах містяться твердження, що у його резиденції "Мар-а-Лаго" нібито відбувалися вечірки, на які Епштейн приводив неповнолітніх. Також є свідчення зі звинуваченнями у нібито сексуальному насильстві щодо неповнолітньої, однак жодні з цих тверджень не підтверджені судовими рішеннями.

У Мін’юсті наголосили, що оприлюднені матеріали можуть містити неперевірену інформацію, оскільки до справи долучали всі дані, які надходили до ФБР. Після публікації відомство тимчасово видалило дві версії документа, але згодом файл знову з’явився на сайті.

Частина матеріалів стосується допитів свідків. Зокрема, під час допиту у 2021 році одна з жертв заявила, що зазнала сексуального насильства в неповнолітньому віці. В іншому допиті 2020 року свідок розповідав про контакти між Епштейном і колишнім радником Дональда Трампа Стівом Бенноном.

Серед оприлюднених файлів також є електронний лист Епштейна від 2013 року, у якому він згадує засновника Microsoft Білла Гейтса та стверджує, що допомагав йому з придбанням ліків після інфекції. Сам Гейтс у коментарі Daily Mail назвав ці твердження "абсолютно абсурдними".

Крім того, в документах міститься листування між Епштейном і підприємцем Ілоном Маском у 2013 році, де обговорювався можливий візит Маска на острів Епштейна. Чи відбувся цей візит, з оприлюднених матеріалів не випливає.

Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році за сексуальні злочини щодо неповнолітніх. У 2019 році йому висунули нові обвинувачення у торгівлі людьми, однак у серпні того ж року він помер у в’язниці. У грудні 2023 року суд США зобов’язав оприлюднити імена понад 170 осіб із його близького оточення.

Раніше Мін’юст США вже публікував частину "файлів Епштейна", однак деякі матеріали тимчасово зникали з сайту відомства. У міністерстві пояснювали це перевіркою на предмет захисту конфіденційної інформації жертв.