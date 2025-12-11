Припинення вогню залежить від рамкової угоди — заява Зеленського

Чому росіяни не підуть на припинення вогню без письмових гарантій.

Президент України Володимир Зеленський розкрив позицію Сполучених Штатів Америки щодо можливого припинення вогню (сізфаєру), пояснивши, що цей сценарій прямо залежить від підписання рамкової угоди.

Про це очільник держави повідомив під час пресконференції.

Зеленський зазначив, що після низки перемовин з москвою американська сторона дотримується думки, що повне припинення вогню можливе лише за наявності підписаного документа.

"На мій погляд, не є секретом, що росіяни не підуть на сізфаєр, якщо немає ніякої угоди. Наша позиція не змінилася – ми вважаємо, що сізфаєр потрібен. Але ми отримуємо саме таку інформацію: єдиний варіант сізфаєру – це підписання рамкової угоди", – наголосив президент.

Він пояснив, що саме позиція москви, ймовірно, впливає на пропозиції Вашингтона.

"Сполучені Штати Америки сьогодні вважають, що ми близькі до угоди, давайте зробимо і буде одразу сізфаєр всюди, а потім почнемо різні інші кроки. Це позиція американців на сьогодні. Я так розумію, що просто "рускі" їм сказали, що ми не дамо ніякого перемир'я, якщо не буде підписано угоду", – повідомив Зеленський.



Президент також прокоментував ініціативи щодо перемир'я у таких специфічних сферах, як енергетика та водні ресурси.

Зеленський підтвердив, що над таким планом працювала Туреччина.

"Ердоган мені про це говорив. Я йому сказав, що ми підтримаємо. Він хотів організацію відповідної зустрічі – спершу на рівні команд, а потім на рівні лідерів. Я йому сказав, що ми готові", – розповів очільник України.



Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше також анонсував, що Україна та Сполучені Штати підпишуть низку ключових угод, що стосуються:

Відбудови;

Економічного відновлення;

Надання дієвих гарантій безпеки для України.

Президент уточнив, що угода про гарантії безпеки буде підписана одночасно з усіма іншими документами.