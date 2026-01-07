Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США візьмуть на себе моніторинг припинення вогню – FT

07 січня 2026, 11:35
США візьмуть на себе моніторинг припинення вогню – FT
Shutterstock
Велика Британія і Франція створять військові бази по всій Україні та побудують захищені об'єкти для зберігання зброї та військової техніки.
Очолювані Європою "сили стримування" забезпечать "заходи безпеки в повітрі, на морі та на суші" за "підтримки США" після припинення вогню в Україні.
 
 
Про це пише Financial Times.
 
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що після припинення вогню "Велика Британія і Франція створять військові бази по всій Україні та побудують захищені об'єкти для зберігання зброї та військової техніки з метою підтримки оборони України".
 
Президент Франції Еммануель Макрон зі свого боку зазначив, що переговори засвідчили "зближення" позицій США, України та Європи щодо підтримки, яка знадобиться Києву після мирної угоди.
 
Видання підкреслило, що це знаменує собою зрушення порівняно з напруженістю у відносинах із Білим домом у 2025 році.
 
Журналісти додали, що переговори в Єлисейському палаці також знаменують собою найбільш значну пропозицію США щодо участі в зусиллях, спрямованих на створення гарантій безпеки для України. За словами двох джерел, американські військові очолять високотехнологічний моніторинг будь-якої лінії припинення вогню в Україні, використовуючи безпілотні датчики, дрони і супутники для оцінки можливих атак з боку російських або українських військових.
 
Офіційні особи, які беруть участь у паризьких переговорах, заявили, що це означає, що надійна і нейтральна система моніторингу припинення вогню має вирішальне значення для потенційної мирної угоди.
 
"Ми повинні зрештою домовитися про те, як цього припинення вогню можна дотримуватися, контролювати й перевіряти - не шляхом розміщення солдатів, тому що ми говоримо про лінію в 1400 км, і присутність солдатів на лінії не має сенсу ні тактично, ні стратегічно", - сказав представник Єлисейського палацу.
СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється