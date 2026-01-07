Макрон наближчими тижнями може поспілкуватися з путіним

Французький президент заявив, що "зараз організовується встановлення контакту найближчими тижнями".

Президент Франції Емманюель Макрон не виключив імовірності контакту з главою рф володимиром путіним найближчими тижнями.

Про це Емманюель Макрон сказав у коментарі France 2, цитує BFM.

На запитання журналіста про можливу розмову з путіним французький президент заявив, що "зараз організовується встановлення контакту найближчими тижнями".

"Все має бути організовано в короткостроковій перспективі. Необхідно продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях з оборони. Це те, що ми робимо. Ми зараз організовуємо контакт, який має відбутися найближчими тижнями", — сказав Макрон.

Нагадаємо, минулого місяця Макрон заявив, що поговорити із путіним "знову буде корисно". Він також вважає, що Європа може знайти спосіб відновити діалог із росією "у прозорості та асоціації з Україною".