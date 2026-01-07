Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Макрон наближчими тижнями може поспілкуватися з путіним

07 січня 2026, 10:05
Макрон наближчими тижнями може поспілкуватися з путіним
Фото: Укрінформ
Французький президент заявив, що "зараз організовується встановлення контакту найближчими тижнями".
Президент Франції Емманюель Макрон не виключив імовірності контакту з главою рф володимиром путіним найближчими тижнями.
 
Про це Емманюель Макрон сказав у коментарі France 2, цитує BFM.
 
На запитання журналіста про можливу розмову з путіним французький президент заявив, що "зараз організовується встановлення контакту найближчими тижнями".
 
"Все має бути організовано в короткостроковій перспективі. Необхідно продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях з оборони. Це те, що ми робимо. Ми зараз організовуємо контакт, який має відбутися найближчими тижнями", — сказав Макрон.
 
Нагадаємо, минулого місяця Макрон заявив, що поговорити із путіним "знову буде корисно". Він також вважає, що Європа може знайти спосіб відновити діалог із росією "у прозорості та асоціації з Україною".
Франціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється