Макрон наближчими тижнями може поспілкуватися з путіним
07 січня 2026, 10:05
Фото: Укрінформ
Французький президент заявив, що "зараз організовується встановлення контакту найближчими тижнями".
Президент Франції Емманюель Макрон не виключив імовірності контакту з главою рф володимиром путіним найближчими тижнями.
Про це Емманюель Макрон сказав у коментарі France 2, цитує BFM.
На запитання журналіста про можливу розмову з путіним французький президент заявив, що "зараз організовується встановлення контакту найближчими тижнями".
"Все має бути організовано в короткостроковій перспективі. Необхідно продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях з оборони. Це те, що ми робимо. Ми зараз організовуємо контакт, який має відбутися найближчими тижнями", — сказав Макрон.
Нагадаємо, минулого місяця Макрон заявив, що поговорити із путіним "знову буде корисно". Він також вважає, що Європа може знайти спосіб відновити діалог із росією "у прозорості та асоціації з Україною".