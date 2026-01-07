Президент Зеленський прибув до Кіпру
07 січня 2026, 10:57
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Запланована зустріч із президентами Єврокомісії і Ради ЄС.
Президент України Володимир Зеленський 7 січня прибув на Кіпр.
Про це повідомив журналістам його прессекретар Сергій Никифоров.
Поїздка була анонсована заздалегідь. Візит відбувається на тлі початку головування Кіпру в Раді Євросоюзу. До Кіпру глава держави прибув після візиту до Франції, де проходило засідання коаліції охочих.
Згідно з планом, президент Зеленський проведе зустріч із кіпрським колегою Нікосом Христодулідісом. Потім він зустрінеться з архієпископом Георгієм.
Після цього відбудеться зустріч українського і кіпрського президентів із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
На вечір запланована участь у церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді Європейського Союзу.