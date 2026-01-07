Президент Зеленський прибув до Кіпру

Запланована зустріч із президентами Єврокомісії і Ради ЄС.

Президент України Володимир Зеленський 7 січня прибув на Кіпр.

Про це повідомив журналістам його прессекретар Сергій Никифоров.

Поїздка була анонсована заздалегідь. Візит відбувається на тлі початку головування Кіпру в Раді Євросоюзу. До Кіпру глава держави прибув після візиту до Франції, де проходило засідання коаліції охочих.