У Львові частині критичної інфраструктури повернуто світло
07 січня 2026, 11:11
Фото: з вільного доступу
Рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим, заявив мер міста.
Мер Львова Андрій Садовий провів розмову з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, в. о. міністра енергетики Артемом Некрасовим та міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком щодо подачі електроенергії на обʼєкти критичної інфраструктури у місті.
Про це йдеться у дописі мера.
"Станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено. Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни", – йдеться у заяві.
Садовий додав: "Рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим. Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють".
Раніше Садовий повідомляв, що у Львові з цієї ночі без електропостачання залишилася частина лікарень та був повністю зупинено комунальний електротранспорт. Вони тепер працюватимуть за графіками відключення світла.