Визначено дату зустрічі США, України та Європи для обговорення мирного плану – Axios

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептичними щодо того, що росія щиро прагне миру.

Згідно з інформацією представника Білого дому та українського чиновника, у суботу, 13 грудня, в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США з високопосадовцями України, Франції, Німеччини та Великої Британії для обговорення мирного плану президента США Дональда Трампа.

Зустріч є спробою досягти консенсусу щодо мирного плану президента Трампа, але відбувається на тлі надзвичайно високої напруженості у трансатлантичних відносинах.

Про це пише Axios.

Президент України Володимир Зеленський стикається з посиленням тиску з боку США, які вимагають від нього якнайшвидше прийняти 20-пунктний план Трампа, що передбачає значні територіальні втрати та інші поступки.

"Водночас європейські країни наполягають на виваженому підході, чим заспокоюють Київ, але викликають роздратування у деяких представників США", — додають у виданні.

Хоча Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія будуть представлені на зустрічі своїми радниками з питань національної безпеки, поки що невідомо, чи візьме участь у зустрічі держсекретар Марко Рубіо, який також є радником Трампа з питань національної безпеки.

Нагадаємо, цього тижня у Лондоні відбулись перемовини лідерів у форматі E3 (Франція, Німеччина, Британія), на яких був присутній президент Володимир Зеленський. Згідно з повідомленням Єлисейського палацу, однією з тем обговорення були гарантії безпеки для України.