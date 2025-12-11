Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Визначено дату зустрічі США, України та Європи для обговорення мирного плану – Axios

11 грудня 2025, 18:44
Визначено дату зустрічі США, України та Європи для обговорення мирного плану – Axios
facebook.com/KeirStarmer
Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептичними щодо того, що росія щиро прагне миру.

Згідно з інформацією представника Білого дому та українського чиновника, у суботу, 13 грудня, в Парижі відбудеться зустріч високопосадовців США з високопосадовцями України, Франції, Німеччини та Великої Британії для обговорення мирного плану президента США Дональда Трампа.

Зустріч є спробою досягти консенсусу щодо мирного плану президента Трампа, але відбувається на тлі надзвичайно високої напруженості у трансатлантичних відносинах.

Про це пише Axios.

Президент України Володимир Зеленський стикається з посиленням тиску з боку США, які вимагають від нього якнайшвидше прийняти 20-пунктний план Трампа, що передбачає значні територіальні втрати та інші поступки.

"Водночас європейські країни наполягають на виваженому підході, чим заспокоюють Київ, але викликають роздратування у деяких представників США", — додають у виданні.

Хоча Україна, Німеччина, Франція та Велика Британія будуть представлені на зустрічі своїми радниками з питань національної безпеки, поки що невідомо, чи візьме участь у зустрічі держсекретар Марко Рубіо, який також є радником Трампа з питань національної безпеки.

Нагадаємо, цього тижня у Лондоні відбулись перемовини лідерів у форматі E3 (Франція, Німеччина, Британія), на яких був присутній президент Володимир Зеленський. Згідно з повідомленням Єлисейського палацу, однією з тем обговорення були гарантії безпеки для України. 

СШАНімеччинаФранціяБританіямирний планВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється