Британські банки виступають проти передачі Україні заморожених російських активів

Причиною є відсутність гарантій відшкодування збитків у разі юридичних суперечок з боку росії.

Британські банки висловили серйозні побоювання щодо планів уряду передати Україні заморожені російські активи на суму 8 млрд фунтів стерлінгів (10,6 млрд доларів). Причиною є відсутність гарантій відшкодування збитків у разі юридичних суперечок з боку росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Банкіри зазначають, що кредитні установи країни можуть зіткнутися з «серйозними юридичними ризиками», і підкреслюють стурбованість законністю такого кроку. "Юридичний ризик полягає в тому, що якщо Україна не виплатить борг, доведеться вилучати актив, який уряд вважає своїм, але росія — ні", — цитує видання джерела.

Водночас уряд Великої Британії заявив про готовність передати ці активи на підтримку України. Міністри наголосили, що президент рф владімір путін становить «активну загрозу громадянам, безпеці та процвітанню Великої Британії».

Передача коштів є частиною міжнародних зусиль щодо тиску на кремль та може включати участь ЄС і Канади, яка готова виділити до 100 млрд фунтів на військові потреби України. За оцінками, ці кошти покриють понад дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки — як для продовження війни, так і для відновлення країни у разі досягнення мирної угоди.

Поки що точний механізм розблокування та передачі заморожених російських активів не розроблено. Нагадаємо, що Єврокомісія раніше запропонувала надати Україні «репараційний кредит» у розмірі 140 млрд євро, забезпечений замороженими активами рф, проте його реалізацію блокує необхідність згоди всіх країн ЄС, зокрема Бельгії, де зосереджена найбільша частка активів.