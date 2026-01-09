Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Ірані повністю зник інтернет на тлі загальнонаціональних протестів — The Guardian

09 січня 2026, 09:48
В Ірані повністю зник інтернет на тлі загальнонаціональних протестів — The Guardian
Фото: DW
8 січня демонстрації пройшли у всіх 31 провінції країни.

В Ірані напередодні ввечері було повністю відключено доступ до інтернету на тлі масових антиурядових протестів, спричинених різким погіршенням економічної ситуації. Демонстрації охопили всі провінції країни.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними моніторингової організації NetBlocks, інтернет-з’єднання було припинене по всій території Ірану. Раніше перебої зі зв’язком фіксувалися у західних регіонах, зокрема в місті Керманшах. Іранська влада не вперше застосовує повне або часткове блокування інтернету для придушення протестної активності.

За інформацією норвезької правозахисної організації Iran Human Rights, з початку протестів наприкінці грудня силовики вбили щонайменше 45 осіб, серед яких восьмеро дітей. Сотні людей зазнали поранень, понад 2 тисячі були затримані. Офіційна влада Ірану визнає загибель щонайменше 21 людини, включно з представниками сил безпеки.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян закликав силові структури до стриманості та заявив про необхідність діалогу з суспільством, однак протести продовжують набирати обертів.

8 січня демонстрації пройшли у всіх 31 провінції країни. У курдських регіонах і десятках міст торговці закрили магазини, приєднавшись до загального страйку. У південній провінції Фарс протестувальники повалили статую колишнього командира спецпідрозділу «Аль-Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції Касема Сулеймані.

Як зазначає The Guardian, хвиля протестів спалахнула на тлі стрімкого падіння курсу національної валюти та різкого зростання цін. За офіційними даними, за рік ціни на продукти харчування зросли більш ніж на 70%, на медикаменти — приблизно на 50%. Додатковим чинником стало скасування пільгового валютного курсу для імпортерів.

Аналітики називають нинішні протести найбільшими за останні три роки, хоча вони поки що не досягли масштабів руху "Жінка, життя, свобода", який охопив країну у 2022 році.

Масові виступи в Ірані тривають із кінця минулого року та в окремих регіонах вже переросли у збройні сутички. Першими на вулиці вийшли торговці центрального ринку Тегерана, які протестували проти обвалу національної валюти. Згодом до них приєдналися студенти, представники середнього класу та, за даними ЗМІ, навіть частина соціальних груп, які раніше вважалися опорою режиму.

Влада відповіла на протести силовими методами — застосуванням вогнепальної зброї, спецзасобів, побиттями та масовими арештами.

Іранпротести

