Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

В Ірані шостий день тривають масштабні антиурядові протести

02 січня 2026, 15:24
В Ірані шостий день тривають масштабні антиурядові протести
Фото: DW
Ці протести стали найбільшими з часів масових акцій 2022 року.

Шість днів тривають в Ірані антиурядові протести. Через зіткнення між протестувальниками і місцевими силовиками вже є загиблі.

Про це пишуть BBC та CNN.

Причиною протестів стало різке падіння курсу національної валюти — іранського ріала — та стрімке зростання цін. Першими мітингувати 28 грудня почали студенти, базарні торговці, власники магазинів.

Ці протести стали найбільшими з часів масових акцій 2022 року, причиною яких стала смерть 22-річної Махси Аміні— її затримали нібито за неправильне носіння хіджаба, а згодом знайшли мертвою.

Перша відома смерть під час нинішніх протестів сталась 31 грудня — загинув член іранського воєнізованого формування "Басідж", а 13 інших отримали поранення в місті Кухдашт у провінції Лорестан. Це формування влада Ірану часто залучає для придушення протестів.

Перша відома смерть під час нинішніх протестів сталась 31 грудня — загинув член іранського воєнізованого формування "Басідж", а 13 інших отримали поранення в місті Кухдашт у провінції Лорестан. Це формування влада Ірану часто залучає для придушення протестів.

Ввечері 1 січня протестувальники увірвалися до поліцейської дільниці в місті Азна в західній провінції Лорестан. Місцеві медіа пишуть, що вони кидали каміння в поліцейських та підпалювали автомобілі. Щонайменше троє людей загинули та ще 17 отримали поранення.

Також двоє протестувальників загинули у місті Лордеган на південному заході країни, а в місті Кухдашт загинув співробітник Сил безпеки.

На протести вже відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що якщо Іран «відкрито та жорстоко вбиватиме мирних протестувальників», то США «прийдуть, щоб їх врятувати».

Іранпротести

Останні матеріали

2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється