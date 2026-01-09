ЗСУ отримали від Швеції 26 самохідних гаубиць Archer

У Посольстві повідомили, що для підтримки боєздатності артилерії Швеція вже надіслала понад 10 запасних стволів у середині 2025 року.

Українські артилеристи отримали від Швеції 26 сучасних самохідних гаубиць Archer. У ЗСУ відзначають високу точність та швидкість роботи цих систем на фронті.

Про це повідомляє Посольство Швеції в Україні.

У дипломатичному відомстві зазначили, що українські військові, зокрема бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ, вже використовують "Арчери" для ураження російських позицій. Гаубиця здатна вести вогонь на відстані до 50 км.

Головними перевагами системи Archer є:

Висока мобільність: встановлена на важкому всюдиході, що дозволяє швидко змінювати позиції.

Автоматизація: керування вогнем здійснюється дистанційно з броньованої кабіни.

Точність: передові балістичні розрахунки та можливість використання міжнародних боєприпасів.

Через інтенсивне використання техніки на фронті виникає природний знос стволів. У Посольстві повідомили, що для підтримки боєздатності артилерії Швеція вже надіслала понад 10 запасних стволів у середині 2025 року. Це дозволяє українським захисникам продовжувати ефективне нищення окупантів без тривалих пауз на ремонт.