ПОЛІТИКА

ЗСУ отримали від Швеції 26 самохідних гаубиць Archer

09 січня 2026, 10:32
ЗСУ отримали від Швеції 26 самохідних гаубиць Archer
Фото: sverigesradio.se
У Посольстві повідомили, що для підтримки боєздатності артилерії Швеція вже надіслала понад 10 запасних стволів у середині 2025 року.

Українські артилеристи отримали від Швеції 26 сучасних самохідних гаубиць Archer. У ЗСУ відзначають високу точність та швидкість роботи цих систем на фронті.

Про це повідомляє Посольство Швеції в Україні.

У дипломатичному відомстві зазначили, що українські військові, зокрема бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ, вже використовують "Арчери" для ураження російських позицій. Гаубиця здатна вести вогонь на відстані до 50 км.

Головними перевагами системи Archer є:

  • Висока мобільність: встановлена на важкому всюдиході, що дозволяє швидко змінювати позиції.
  • Автоматизація: керування вогнем здійснюється дистанційно з броньованої кабіни.
  • Точність: передові балістичні розрахунки та можливість використання міжнародних боєприпасів.

Через інтенсивне використання техніки на фронті виникає природний знос стволів. У Посольстві повідомили, що для підтримки боєздатності артилерії Швеція вже надіслала понад 10 запасних стволів у середині 2025 року. Це дозволяє українським захисникам продовжувати ефективне нищення окупантів без тривалих пауз на ремонт.

