Трамп вимагає від європейських лідерів натиснути на Зеленського щодо мирного плану США – WSJ

Трамп нібито сказав лідерам Німеччини, Франції та Великої Британії, що вони мають наполягати, щоб Зеленський прийняв умови мирного плану США.

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб європейські лідери натиснули на президента України Володимира Зеленського для прийняття мирного плану США.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, вчора, 10 грудня, відбулася напружена телефонна розмова Трампа з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Британії Кіром Стармером.

Як пише WSJ, Трамп нібито сказав лідерам Німеччини, Франції та Великої Британії, що вони мають наполягати, щоб Зеленський прийняв умови мирного плану США, який передбачає значні територіальні поступки з боку України та обмеження розмірів української армії.

Також президент США повторив свою критику на адресу Зеленського за те, що той "не ознайомився" з попереднім мирним планом США і "не дав зрозуміти", що готовий переглянути запропоновані Вашингтоном умови.

Нагадаємо, спочатку мирний план США складався з 28 пунктів. Частина з них була відверто проросійська. Йшлося про значні поступки України - виведення військ із Донецької та Луганської областей, скорочення чисельності армії, відмова від вступу до НАТО і не тільки.