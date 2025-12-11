Парламент Австрії одностайно засудив порушення прав людини росією на окупованих територіях України

За словами Сибіги, усі парламентські фракції Австрії одностайно підтримали документ, що засуджує російські злочини проти мирного населення та полонених.

Парламент Австрії ухвалив резолюцію, у якій засудив системні порушення прав людини, що їх росія здійснює на тимчасово окупованих територіях України, а також жорстоке поводження з українськими військовополоненими.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Вдячні парламенту Австрії та усім депутатам, які підтримали рішення. Це ще один сильний міжнародний голос за справедливість та відповідальність. Ще один доказ, що нейтралітет – не означає байдужість", — наголосив міністр.

Він також висловив сподівання, що питання дотримання прав людини на окупованих росією українських територіях й надалі залишатиметься у центрі уваги демократичних держав світу.