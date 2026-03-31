Уламок іранської ракети впав біля посольства України в Ізраїлі

31 березня 2026, 16:02
Уламок іранської ракети впав біля посольства України в Ізраїлі
Фото: ap.com
Відвідувачі дипустанови не постраждали.

Зранку, 31 березня, частина касетної ракети, яку Іран запустив по Ізраїлю, впав всього за 30 метрів від посольства України.

Про це повідомили в українському посольстві.

"О 9.32 (за київським часом) відбулася чергова ракетна атака на Ізраїль з боку Ірану. За попередніми даними було випущено 3 ракети із касетними бойовими частинами. Одну з ракет перехопили над Тель-Авівом системою "Праща Давида". Один з суббоєприпасів влучив по тротуару на вулиці Єрміягу 43, на відстані приблизно 30 метрів від будівлі Посольства України в Державі Ізраїль", — повідомили в посольстві.

Там додали, що під час обстрілу співробітники та відвідувачі посольства, які прийшли туди на консульський прийом у момент атаки перебували в захищених приміщеннях. На щастя, ніхто не постраждав. Транспорт українського посольства також неушкоджений.

"Цей інцидент вкотре доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й основні норми людського життя", — прокоментував ситуацію глава МЗС України Андрій Сибіга у Х.

Міністр наголосив, що важливо, аби всі об’єдналися заради захисту життя від такого терору. Мовляв, Україна вже робить у це свій внесок, а тиск на режими в Ірані та москві потрібно постійно посилювати.

Останні матеріали

росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Технології
росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Переклад iPress – 31 березня 2026, 16:04
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Політика
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
