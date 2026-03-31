Уламок іранської ракети впав біля посольства України в Ізраїлі

Відвідувачі дипустанови не постраждали.

Зранку, 31 березня, частина касетної ракети, яку Іран запустив по Ізраїлю, впав всього за 30 метрів від посольства України.

Про це повідомили в українському посольстві.

"О 9.32 (за київським часом) відбулася чергова ракетна атака на Ізраїль з боку Ірану. За попередніми даними було випущено 3 ракети із касетними бойовими частинами. Одну з ракет перехопили над Тель-Авівом системою "Праща Давида". Один з суббоєприпасів влучив по тротуару на вулиці Єрміягу 43, на відстані приблизно 30 метрів від будівлі Посольства України в Державі Ізраїль", — повідомили в посольстві.

Там додали, що під час обстрілу співробітники та відвідувачі посольства, які прийшли туди на консульський прийом у момент атаки перебували в захищених приміщеннях. На щастя, ніхто не постраждав. Транспорт українського посольства також неушкоджений.

"Цей інцидент вкотре доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні. Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й основні норми людського життя", — прокоментував ситуацію глава МЗС України Андрій Сибіга у Х.

Міністр наголосив, що важливо, аби всі об’єдналися заради захисту життя від такого терору. Мовляв, Україна вже робить у це свій внесок, а тиск на режими в Ірані та москві потрібно постійно посилювати.