ЗСУ атакували завод боєприпасів на Луганщині

Українські війська в ніч на 30 березня атакували Алчевський металургійний комбінат, що на окупованій Луганщині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Обʼєкт задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. Після атаки на його території спалахнула пожежа.

Також цієї ночі під атакою була дороговартісна пускова установка зі складу ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму.

Напередодні на Луганщині українські військові атакували військовий ешелон росіян, пункти управління на Запоріжжі та райони скупчення військ рф у Бєлгородській області.