Україна засудила виступ Лаврова під час саміту G7 у Франції

30 березня 2026, 12:19
Україна засудила виступ Лаврова під час саміту G7 у Франції
Виступ Лаврова викликав шквал критики і у французькому суспільстві, і у ЄС.

На одному з головних каналів Франції "France 2", саме у дні саміту G7 за участі України з'явилося інтерв'ю міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова — цю подію засудив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає Укрінформ.

"Ми вважаємо, що це неправильна історія — надавати майданчик воєнним злочинцям, до яких належить і Лавров, аби вони могли поширювати свою пропаганду і маніпулювати свідомістю мільйонів людей. Це не про свободу слова, це справді про майданчик для поширення отрути інформаційної", - заявив Сибіга.

"Я знаю, що й у французькому суспільстві через це виникло невдоволення. Але я точно знаю, що держава до цього не причетна. Я почув пояснення, як це відбулося, і зараз вони розбираються з цією ситуацією", — пояснив він.

Виступ Лаврова викликав шквал критики і у французькому суспільстві, і у ЄС, адже висловлювання очільника МЗС рф пролунало без належного опонування, що дало змогу Лаврову поширювати потрібні росії наративи і відверту брехню. Зокрема Лавров стверджував, що російські війська не завдають ударів по цивільних об'єктах. Між тим, саме у ці дні нанесено удари по пологовому будинку в Одесі, житлових будинках міст України, і це продовжується всі чотири роки.

Відреагував і міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Він заявив, що під час інтерв'ю Лавров "зміг спокійно розгортати свою пропаганду".

Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
