28 березня 2026, 08:57
росія масовано атакувала Одесу дронами: пошкоджено пологовий будинок, є поранені
У парку Перемоги розгорнули штаб допомоги.

Уночі 27 березня російські війська масовано атакували Одесу безпілотниками. У результаті ударів пошкоджень зазнала цивільні інфраструктура, зокрема пологовий будинок. Наразі відомо про щонайменше 10 поранених, серед яких є люди у важкому стані.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Приморському районі міста дрони влучили по:

  • даху пологового будинку, звідки довелося евакуювати персонал і пацієнток;
  • багатоповерхівці, внаслідок чого є руйнування між четвертим та п’ятим поверхами. Також від вибухової хвилі постраждали вікна у будинках по району;
  • трьох закладах освіти;
  • житлових будинках у приватному секторі, що призвело до пожеж.

Окрім того, російські БПЛА поцілили по багатоповерхівці у Хаджебейському районі Одеси. Однак там обійшлося без поранених.

Водночас медики надають допомогу дитині, яка постраждала через атаку рф.

На місцях влучань працюють екстрені служби та комунальники. У місцевому парку Перемоги розгорнули оперштаб для допомоги одеситам.

