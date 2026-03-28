росія масовано атакувала Одесу дронами: пошкоджено пологовий будинок, є поранені

Уночі 27 березня російські війська масовано атакували Одесу безпілотниками. У результаті ударів пошкоджень зазнала цивільні інфраструктура, зокрема пологовий будинок. Наразі відомо про щонайменше 10 поранених, серед яких є люди у важкому стані.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Приморському районі міста дрони влучили по:

даху пологового будинку, звідки довелося евакуювати персонал і пацієнток;

багатоповерхівці, внаслідок чого є руйнування між четвертим та п’ятим поверхами. Також від вибухової хвилі постраждали вікна у будинках по району;

трьох закладах освіти;

житлових будинках у приватному секторі, що призвело до пожеж.

Окрім того, російські БПЛА поцілили по багатоповерхівці у Хаджебейському районі Одеси. Однак там обійшлося без поранених.

Водночас медики надають допомогу дитині, яка постраждала через атаку рф.

На місцях влучань працюють екстрені служби та комунальники. У місцевому парку Перемоги розгорнули оперштаб для допомоги одеситам.