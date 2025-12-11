Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європа відстає у військовій допомозі Україні – WSJ

11 грудня 2025, 18:59
Фото: Генштаб ЗСУ
Новий звіт свідчить про відставання Європи у забезпеченні України зброєю.

Президент США Дональд Трамп наполягає на завершенні війни росії в Україні шляхом переговорів, що викликає побоювання в Європі щодо її можливого відсторонення від ключових дискусій про майбутнє Києва. Однак новий звіт свідчить, що саме європейські країни відстають у наданні військової допомоги Україні.

Трамп відмовився від безкоштовного постачання зброї з американських запасів, замінивши це продажем озброєння, що зробило Україну більш залежною від Європи. Згідно з аналізом німецької дослідницької групи Kiel Institute for the World Economy, у період з 1 вересня по 31 жовтня Європа виділила менше ніж 5 мільярдів доларів на нову військову допомогу, що "занадто мало, щоб компенсувати припинення підтримки з боку США".

Про це пише The Wall Street Journal.

За останніми підрахунками, партнери України у світі виділили менш ніж 39 мільярдів доларів на військову допомогу з початку вторгнення у 2022 році. Якщо не відбудеться різкого зростання наприкінці року, 2025-й може стати "роком з найнижчим рівнем нових виділень на військову допомогу Україні", зазначає Крістоф Требеш, керівник Ukraine Support Tracker у Кільському університеті.

Хоча Україна зміцнила власне виробництво озброєння та систем ППО, країна все ще залежить від деяких американських систем, зокрема Patriot, необхідних для протидії балістичним ракетам.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників "прискорити внески" до програми PURL, яка координує закупівлю американської зброї для Києва. Окремо в Європі обговорюють можливість використання «репараційного кредиту» для мобілізації заморожених російських активів на придбання необхідної зброї.

"владімір путін поважає силу. По-своєму так само робить і пан Трамп. Якщо Європа не хоче, щоб росія перемогла, вона має діяти відповідно", — підсумувала редакційна колегія WSJ.

