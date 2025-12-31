Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Вашингтон сумнівається у версії кремля щодо "атаки" на резиденцію путіна

31 грудня 2025, 09:39
Вашингтон сумнівається у версії кремля щодо
Достовірність інциденту мають визначити розвідувальні служби союзників.

Посол США при НАТО Метью Вітакер поставив під сумнів заяви росії про нібито атаку України на резиденцію президента рф Володимира путіна. 

Про це він заявив 30 грудня, повідомляє агенція Reuters

Напередодні російська сторона стверджувала, що Україна нібито здійснила атаку на президентську резиденцію в Новгородській області, застосувавши 91 ударний безпілотник великої дальності. В Україні ці звинувачення назвали неправдивими.

"Незрозуміло, чи це взагалі сталося", - заявив Вітакер в інтерв’ю програмі Varney & Co. на телеканалі Fox Business.

За його словами, такі твердження виглядають нелогічними з огляду на дипломатичний контекст.

"Здається недоречним, перебуваючи так близько до мирної угоди, коли Україна справді прагне її укласти, робити щось, що виглядало б необачним або некорисним", - зазначив дипломат.

Вітакер наголосив, що остаточні висновки мають ґрунтуватися на даних розвідки.

"Ми з’ясуємо всі розвідувальні дані. Для мене найважливіше, що скажуть розвідувальні служби Сполучених Штатів і наших союзників про те, чи відбулася ця атака насправді", - додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Владімір путін під час телефонної розмови заявив йому про нібито спробу України атакувати його резиденцію. Трамп зазначив, що був «дуже злий» через це, а на запитання про наявність доказів відповів: "Ми з’ясуємо".

Білий дім утримався від подальших коментарів щодо можливого інциденту, як і представники американської розвідувальної спільноти.

Раніше Зеленський оголосив, що удари по резиденції путіна - це фейк, ніхто туди не бив. Він назвав історію про "атаку на резиденцію" фейком росії, який, за його словами, свідчить про небажання кремля робити реальні кроки для завершення війни.

 

війнаВолодимир Путінрезиденція

