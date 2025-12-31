Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія заявила про удар дронів по порту та НПЗ в Туапсе

31 грудня 2025, 10:52
росія заявила про удар дронів по порту та НПЗ в Туапсе
Фото: dumskaya.net
Внаслідок чого, за даними російської влади, сталися влучання у морський порт і нафтопереробний завод.

У ніч на 31 грудня безпілотники атакували місто Туапсе в Краснодарському краї рф. Внаслідок ударів виникли пожежі в морському порту та на території місцевого нафтопереробного заводу. 

Про це повідомляють російське незалежне медіа Astra та оперштаб Краснодарського краю.

Місцеві жителі близько опівночі повідомляли в соціальних мережах про серію вибухів і масштабну пожежу в районі нафтобази. Згодом інформацію про влучання безпілотників підтвердила і російська влада.

За заявою регіонального оперштабу, під ударом опинилися один із причалів морського порту Туапсе та територія нафтопереробного заводу.
"На одному з причалів загоряння оперативно ліквідували. На території НПЗ пожежу також загасили на площі близько 300 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Туапсинський нафтопереробний завод, що належить державній компанії "Роснєфть", є єдиним НПЗ росії на узбережжі Чорного моря та входить до десятки найбільших у країні.

Цей об’єкт неодноразово ставав ціллю атак безпілотників. Сили оборони України систематично завдають ударів по нафтогазовій інфраструктурі рф з метою зниження експортних доходів кремля та ускладнення логістичного забезпечення російської армії.

Раніше Bloomberg писаи, що Україна посилила удари по енергетичній інфраструктурі рф.

 

