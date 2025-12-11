Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС на порозі прориву щодо заморожених активів рф та кредиту для України — Bloomberg

11 грудня 2025, 19:50
Це позбавить окремі держави - насамперед Угорщину - можливості блокувати рішення кожні шість місяців, а тому ризик раптового "розмороження" коштів суттєво зменшується.

Євросоюз наближається до проривної домовленості щодо заморожених російських активів, яка має розблокувати великий кредит для України.

Про це повідомляє Вloomberg.

За даними журналістів, Єврокомісія вже представила компромісний план, який посли країн ЄС попередньо схвалили, а фінальне рішення очікується вже у п’ятницю, 12 грудня.

Наразі кожні шість місяців всі 27 країн ЄС повинні одностайно продовжувати замороження активів Центробанку рф. Саме цей механізм і створює ризик, що навіть одна держава може заблокувати процес і таким чином відкрити москві шлях до повернення понад 210 млрд євро, які наразі перебувають у ЄС.

А ось новий план передбачає подовження режиму замороження та його подальше продовження вже не одностайно, а кваліфікованою більшістю. Це позбавить окремі держави - насамперед Угорщину - можливості блокувати рішення кожні шість місяців, а тому ризик раптового "розмороження" коштів суттєво зменшується.

Запропонований підхід дозволить утримувати близько 210 млрд євро російських активів в ЄС та створить умови для запуску кредиту на 90 млрд євро для України, який має покрити ключові бюджетні, економічні та оборонні потреби.

Новий кредитний механізм передбачає, що заморожені російські кошти частково підуть на фінансування життєво важливих потреб України - від підтримки економіки до військової допомоги - протягом найближчих двох років. Повернення кредиту відбудеться лише в разі, якщо росія компенсує збитки, завдані війною.

Остаточне рішення лідери ЄС планують ухвалити 18 грудня в Брюсселі. І хоча опір Будапешта все ще залишається головною перешкодою, однак більшість країн Євросоюзу налаштовані довести процес до кінця, наголошуючи, що підтримка України є питанням європейської безпеки.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що сторони вже "дуже близькі до рішення", а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав російські активи "найпотужнішим важелем Європи" та припустив, що прорив може відбутися вже цього тижня.

