ПОЛІТИКА

Україна та Франція обговорили спільні оборонні технології для фронту

11 грудня 2025, 19:07
Україна та Франція обговорили спільні оборонні технології для фронту
Фото: з вільного доступу
Сторони обговорили ударні дрони, високоточні артилерійські снаряди та системи зі штучним інтелектом.

В офісі президента України відбулася робоча зустріч з представниками французької оборонної промисловості — продовження переговорів, що стартували під час нещодавнього візиту української делегації до Парижа.

Про результати зустрічі повідомив заступник керівника офісу президента Павло Паліса.

У переговорах також взяли участь заступниця міністра оборони Анна Гвоздяр, радник президента Олександр Камишін, представники Генерального штабу та Повітряних Сил.

Сторони зосередилися на технологіях, які безпосередньо визначають ефективність підрозділів на передовій. Обговорення стосувалося, зокрема:

  • Ударних дронів та дронів-перехоплювачів;
  • Високоточних артилерійських снарядів;
  • Систем з елементами штучного інтелекту.

Паліса підкреслив, що Україна надає партнерам унікальну можливість спільно створювати та вдосконалювати сучасне озброєння безпосередньо в умовах реальних бойових дій.

Наразі сторони працюють над тим, щоб ухвалені рішення якомога швидше стали реальним підсиленням для українських бригад.

