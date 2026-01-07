Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Президент Румунії застряг у Парижі через снігопад

07 січня 2026, 17:14
джерело RFI
Виліт румунського президента з Парижа знову відклали, як і багатьох звичайних рейсів, через інтенсивний снігопад над Францією.

Президент Румунії Нікушор Дан все ще не може вилетіти з Парижа, де брав участь у зустрічі "коаліції рішучих" 6 січня, через складні погодні умови.

Про це повідомляє Digi24.

Виліт румунського президента з Парижа знову відклали, як і багатьох звичайних рейсів, через інтенсивний снігопад над Францією. 

Нікушор Дан мав повернутися у Румунію вночі після зустрічі, але плани змінили, тому що над Бухарестом був дуже густий туман. 

"А тепер нестандартна ситуація тут, у Франції – зазвичай тут немає снігу. Ми чекаємо, поки розчистять злітну смугу", – прокоментував Дан, додавши, що за приблизно шість років його проживання у Франції під час навчання сніг йшов лічені рази. 

Іншим разом через технічну проблему з літаком під час візиту до Німеччини йому довелося залишитися там на ніч.

Він додав, що рано чи пізно Румунії варто забезпечити собі спецлітаки для візитів президента та міністрів. 

"По-перше, такі літаки мають більші можливості, ніж стандартні. По-друге – зараз у нас немає всередині засобів комунікації, ми ізольовані", – зазначив Нікушор Дан.   

До Парижа румунська делегація прибула військово-транспортним літаком Spartan.

