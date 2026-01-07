Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп заявив, що без його втручання росія захопила б всю Україну

07 січня 2026, 17:41
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Він також висловив сумнів, що Альянс залишався б солідарним із США у разі потреби.

Президент США Дональд Трамп у публікації на Truth Social заявив, що його особисте втручання не дозволило росії повністю окупувати Україну. За його словами, раніше більшість країн НАТО витрачали на оборону лише 2% ВВП, а зараз, завдяки його політиці, цей показник збільшився до 5%.

"Без моєї участі росія зараз мала б усю Україну. Я самотужки закінчив 8 воєн і врятував мільйони життів", — написав Трамп, додавши, що росія і Китай не бояться НАТО без США. Він також висловив сумнів, що Альянс залишався б солідарним із США у разі потреби.

Раніше Трамп зазначав, що росія прагне захопити всю територію України та неодноразово висловлювався щодо "необхідності" територіальних поступок Києва для завершення війни, вважаючи, що москва все одно отримала б ці території за кілька місяців.

