росія використовує геймерський застосунок для вербування найманців в Україну

07 січня 2026, 17:39
Фото: з вільного доступу
Один із таких найманців загинув у Луганській області.

росія вербує найманців на війну в Україну через застосунок для геймерів під назвою Discord.

Про це стало відомо агентству Bloomberg на основі документів, що стосуються щонайменше двох чоловіків з ПАР, які пішли воювати на боці москви.

Два 20-річних чоловіки покинули Південну Африку у липні 2024 року. Тоді вони розповідали у Discord, що їдуть на війну в Україну. За словами їхнього знайомого, вони використовували застосунок для гри в Arma 3. 

Медична довідка свідчить, що один із чоловіків загинув за кілька тижнів після підписання контракту у Верхньокам'янському Луганської області. На війні він був помічником стрільця з гранатомета.

Останніми тижнями в ПАР розгорівся скандал через вербування людей на війну росією. Bloomberg писало, що до вербування чоловіків з Ботсвани та Південної Африки причетна дочка колишнього президента Джейкоба Зуми. Наприкінці листопада у справі заарештували жінку-ведучу державного радіо Південної Африки.

Зазначається, що двоє південноафриканців вирішили приєднатись до російської армії після того, як у Discord поговорили з людиною під ніком @Dash. Вони відвідали російське консульство, після чого рушили до росії через ОАЕ. Вже в рф вони зустрілись із @Dash та підписали річні контракти. 

Як пишуть журналісти, південноафриканці вважали контракти з російською армією фінансово вигідними. Також їх мотивувала можливість отримати російське громадянство та продовжити освіту.

