ПОЛІТИКА

Рада ЄС ухвалила шостий транш: Україні виділять €2,3 млрд підтримки

11 грудня 2025, 21:21
Фото: Укрінформ
Загальна сума виплати становитиме близько 2,3 млрд євро, і її очікують вже найближчим часом.

Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні чергового, шостого траншу підтримки в рамках механізму Ukraine Facility.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

У рішенні наголошується, що кошти виділяються завдяки успішному виконанню Україною восьми необхідних кроків, а також завершенню одного раніше невиконаного пункту з четвертого траншу.

Фінансування спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності України, підтримку роботи органів державної влади та продовження ключових реформ, необхідних для інтеграції країни до Європейського Союзу.

Ukraine Facility пов’язаний із детальним планом реформ України, який включає стратегію відновлення, модернізації економіки та гармонізації законодавства з нормами ЄС. Станом на зараз Україна виконала 63 із 68 вимог, потрібних на цьому етапі.

Шостий транш став продовженням п'ятої виплати, яку Україна отримала 5 листопада 2025 року. У Раді ЄС підкреслюють, що швидкість надання коштів є прямим свідченням темпів реформування та відданості України євроінтеграційному курсу.

Євросоюзпідтримка УкраїниUkraine Facility

