У Берліні через візит Зеленського запровадили найвищий рівень безпеки

14 грудня 2025, 16:38
У Берліні через візит Зеленського запровадили найвищий рівень безпеки
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Такий рівень означає, що слід очікувати нападів або замаху.

Через візит президента Володимира Зеленського у Берліні запровадили рівень безпеки "0" — найвищий. Він означає, що слід очікувати нападів або замаху.

Про це пише Bild.

Як пишуть журналісти, цей візит Зеленського в Німеччину може стати "вирішальним". У німецькій столиці очікується мирний саміт за участі американців та української делегації.

Bild попереджає, що через приїзд Зеленського берлінцям варто в понеділок уникати урядового кварталу, який буде заблоковано. Очікуються перебої в русі та скасування руху міської залізниці. 

Журналісти нагадали, як під час візиту Зеленського у серпні у Берліні оголошували надзвичайний стан. Зокрема, на будинках та гелікоптерах чергували снайпери, собаки шукали бомби, по річці їздили поліцейські катери, і по всьому урядовому та парламентському кварталі перекрили дороги.

Зеленський вже прибув у Берлін, як і представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Український лідер заявив, що йде підготовка до зустрічі, а також є "багато важливих деталей". 

"Головне, щоб усі кроки, про які ми погоджуємося з партнерами, працювали на практиці для забезпечення гарантованої безпеки. Тільки надійні гарантії можуть забезпечити мир. Ми розраховуємо на те, що наші партнери також продовжать конструктивну співпрацю", — заявив президент.

