Зеленський анонсував призначення Кислиці першим заступником керівника Офісу президента

Він продовжить участь у переговорному процесі та посилить дипломатичну роботу на високому рівні.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про майбутнє призначення першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці на посаду першого заступника керівника офісу президента.

Водночас Кислиця залишатиметься активним учасником переговорного процесу, забезпечуючи дипломатичні контакти та роботу з міжнародними партнерами.

За словами Зеленського, під час робочої зустрічі було обговорено розширення дипломатичного напряму в офісі президента, включно з координацією комунікацій на високому рівні, розвитком двосторонньої співпраці та інтеграцією з роботою Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова новим керівником Офісу президента України.