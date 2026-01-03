Зеленський пропонує призначити Шмигаля на посаду міністра енергетики

За словами президента, перед галуззю стоять критичні завдання з оперативного відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак.

Президент України Володимир Зеленський запропонував чинному міністру оборони Денису Шмигалю обійняти посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики.

Про це глава держави повідомив за підсумками особистої зустрічі зі Шмигалем.

Зеленський подякував урядовцю за системну роботу на чолі Міністерства оборони та наголосив, що подібний управлінський підхід нині вкрай необхідний енергетичному сектору. За словами президента, перед галуззю стоять критичні завдання з оперативного відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, а також забезпечення стабільного розвитку енергетики для потреб держави.

Президент також повідомив, що вже провів консультації з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та розраховує на підтримку Верховної Ради щодо призначення Дениса Шмигаля на нову посаду.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова головою Офісу президента, а Олега Іващенка — начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони. Президент також анонсував кадрові зміни в Державній прикордонній службі України: нову кандидатуру керівника має подати міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, тоді як чинний очільник ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.

Крім того, того ж дня Зеленський заявив, що запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони, а Денису Шмигалю — перейти на інший напрям роботи в уряді, який тепер офіційно окреслено як енергетичний блок.