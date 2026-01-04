Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський ввів нові санкції проти компаній, які постачають продукцію для російського ВПК

04 січня 2026, 14:48
Зеленський ввів нові санкції проти компаній, які постачають продукцію для російського ВПК
Під нові обмеження потрапили 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких — громадяни та резиденти росії.
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти людей та компаній, які обслуговують російський воєнно-промисловий комплекс (ВПК).
 
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
 
Під нові обмеження потрапили 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких — громадяни та резиденти росії.
 
Серед них — підприємства та їхні керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.
 
Нові санкції націлені на промислові підприємства хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу рф.
 
В ОП наголосили, що Україна продовжить працювати з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. А деякі з позицій врахують у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого зараз триває.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється