Зеленський ввів нові санкції проти компаній, які постачають продукцію для російського ВПК

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти людей та компаній, які обслуговують російський воєнно-промисловий комплекс (ВПК).

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Під нові обмеження потрапили 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких — громадяни та резиденти росії.

Серед них — підприємства та їхні керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.