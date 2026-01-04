Зеленський ввів нові санкції проти компаній, які постачають продукцію для російського ВПК
04 січня 2026, 14:48
Під нові обмеження потрапили 95 фізичних і 70 юридичних осіб, більшість із яких — громадяни та резиденти росії.
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти людей та компаній, які обслуговують російський воєнно-промисловий комплекс (ВПК).
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Серед них — підприємства та їхні керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур.
Нові санкції націлені на промислові підприємства хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу рф.
В ОП наголосили, що Україна продовжить працювати з партнерами над синхронізацією українських санкцій у юрисдикціях країн-партнерів. А деякі з позицій врахують у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого зараз триває.