ПОЛІТИКА

Орбан повезе на саміт ЄС 1,6 млн анкет проти підтримки України

14 грудня 2025, 15:56
Орбан повезе на саміт ЄС 1,6 млн анкет проти підтримки України
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Угорський уряд раніше ініціював чергові "національні консультації", пов’язавши тему підвищення податків із фінансуванням України та війною.

Орбан заявив, що повезе на саміт ЄС 1,6 млн анкет "національної консультації" проти підтримки України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує взяти із собою до Брюсселя на саміт Європейського Союзу понад півтора мільйона анкет так званої «національної консультації», під час якої громадяни нібито висловилися проти підтримки України.

Про це він написав у Facebook.

За словами Орбана, участь у консультації взяли 1,6 мільйона угорців, які, як він стверджує, «висловили свою думку щодо планів підвищення податків у зв’язку з війною».

"Я візьму це з собою наступного тижня до Брюсселя, де висловлю думку мовчазної більшості. Сподіваюся, що армія не стягуватиме додаткову плату за перевищення ваги багажу", — написав угорський прем’єр, додавши фото зі стосами паперових анкет. На саміт Орбан планує летіти урядовим літаком, який перебуває в управлінні ВПС Угорщини.

Угорський уряд раніше ініціював чергові "національні консультації", пов’язавши тему підвищення податків із фінансуванням України та війною. У листах громадянам влада стверджувала, що нібито саме Європейський Союз вимагає додаткових податкових надходжень для підтримки Києва.

Водночас «національні консультації» неодноразово критикувалися як пропагандистський інструмент уряду Орбана. Вони не мають жодних механізмів контролю чи захисту від маніпуляцій, а їхні результати влада часто використовує з політичною метою, подаючи їх як альтернативу соціологічним опитуванням або навіть референдумам.

