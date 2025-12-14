Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Мирний план США і вибори в Україні: Зеленський окреслив позицію Києва

14 грудня 2025, 15:02
Мирний план США і вибори в Україні: Зеленський окреслив позицію Києва
Фото: Зеленський / Telegram
Президент вказав, що депутати мають напрацювати варіанти проведення виборів в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати на переговорах пропонують компромісний варіант щодо територіального питання, який передбачає виведення українських військ з Донбасу в обмін на зобов’язання росії не просуватися далі. Водночас Київ вважає справедливим принцип «стоїмо там, де стоїмо».

Про це президент повідомив у коментарі журналістам, передає "Радіо Свобода".

За словами Зеленського, запропонований США підхід не є справедливим для України. Зокрема, наразі незрозуміло, хто має контролювати так звану буферну зону та чому росія не повинна відводити свої війська на аналогічну відстань углиб тимчасово окупованих територій.

Президент зазначив, що українська позиція не влаштовує росію, яка, за його словами, погрожує повною окупацією Донбасу, водночас часто перебільшуючи свої військові успіхи.

Він нагадав, що москва продовжує наполягати на повному виведенні ЗСУ з Донбасу як умові припинення вогню — цей пункт також містився в американському мирному плані. Водночас Україна передала США власні пропозиції, які передбачають збереження контролю над усіма територіями. За оцінками журналістів The New York Times, такий варіант майже напевно є неприйнятним для кремля.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що мирний план нібито не подобається лише Україні, Зеленський наголосив, що жоден мирний план не може влаштовувати всіх.

"Безумовно, є багато компромісів у тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі та зміни ми вже передали США", — зазначив глава держави, додавши, що ключовим є справедливість і дієвість документа та гарантії того, що росія не відновить агресію.

Також Зеленський прокоментував сигнали з боку США щодо можливого проведення президентських виборів в Україні. Він заявив, що не тримається за посаду та попросив народних депутатів найближчим часом запропонувати варіанти організації виборчого процесу.

"Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій", — підкреслив президент.

вибориСШАвійнаДональд Трамппереговоримирний планВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 16:55
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється