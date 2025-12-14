Мирний план США і вибори в Україні: Зеленський окреслив позицію Києва

Президент вказав, що депутати мають напрацювати варіанти проведення виборів в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати на переговорах пропонують компромісний варіант щодо територіального питання, який передбачає виведення українських військ з Донбасу в обмін на зобов’язання росії не просуватися далі. Водночас Київ вважає справедливим принцип «стоїмо там, де стоїмо».

Про це президент повідомив у коментарі журналістам, передає "Радіо Свобода".

За словами Зеленського, запропонований США підхід не є справедливим для України. Зокрема, наразі незрозуміло, хто має контролювати так звану буферну зону та чому росія не повинна відводити свої війська на аналогічну відстань углиб тимчасово окупованих територій.

Президент зазначив, що українська позиція не влаштовує росію, яка, за його словами, погрожує повною окупацією Донбасу, водночас часто перебільшуючи свої військові успіхи.

Він нагадав, що москва продовжує наполягати на повному виведенні ЗСУ з Донбасу як умові припинення вогню — цей пункт також містився в американському мирному плані. Водночас Україна передала США власні пропозиції, які передбачають збереження контролю над усіма територіями. За оцінками журналістів The New York Times, такий варіант майже напевно є неприйнятним для кремля.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що мирний план нібито не подобається лише Україні, Зеленський наголосив, що жоден мирний план не може влаштовувати всіх.

"Безумовно, є багато компромісів у тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі та зміни ми вже передали США", — зазначив глава держави, додавши, що ключовим є справедливість і дієвість документа та гарантії того, що росія не відновить агресію.

Також Зеленський прокоментував сигнали з боку США щодо можливого проведення президентських виборів в Україні. Він заявив, що не тримається за посаду та попросив народних депутатів найближчим часом запропонувати варіанти організації виборчого процесу.

"Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій", — підкреслив президент.