ПОЛІТИКА

ЗСУ знову атакували нафтопереробні заводи та військову інфраструктуру рф

14 грудня 2025, 12:30
ФОТО ASTRA
На місці ударів спалахнули масштабні пожежі.

Збройні Сили України знову атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також у Волгоградській області влучили в нафтобазу "Урюпінська".

Інформацію про удари підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. 

Окрім цього, українські захисники також атакували на тимчасово окупованих територіях України важливі цілі військ рф:

на тимчасово захопленій частині Донецької області завдано удару одразу по двох пунктах управління підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії армії рф, по станції радіоелектронної боротьби "Волна-2" та радіолокаційній станції "Імбир";

на ТОТ Запорізької області Сили оборони атакували лабораторію безпілотних комплексів та зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" ;

на тимчасово окупованому півострові Крим ЗСУ завдали ударів по двох базах пально-мастильних матеріалів, радіолокаційній станції 96Л6Е, яка є елементом для ЗРК С-300/С-400, а також по РЛС "Каста-2Е2".

Кілька днів тому в Ярославській області українські військові атакували один із найбільших у рф нафтопереробних заводів — "Славнефть-ЯНОС". 

війнаНПЗЗСУ

