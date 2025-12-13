Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Лукашенко помилував 123 цивільних

13 грудня 2025, 16:33
Лукашенко помилував 123 цивільних
Серед них є п'ятеро українців.
Президент України Володимир Зеленський розповів про звільнення цивільних людей, зокрема п'ятьох українців, які перебували у білорусі. Загалом Лукашенко помилував 123 людей. 
 
Про це глава України написав у Telegram.
 
Йому доповів керівник ГУР Кирило Буданов про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували в білорусі. Державне інформаційне агентство Білорусі Белта повідомило, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко в рамках досягнутих домовленостей із Дональдом Трампом і на його прохання помилував 123 громадян різних країн.
 
Білоруське держагентство пише, що звільнення людей відбулося у рамках досягнутих домовленостей з президентом США Дональдом Трампом і на його прохання, "у зв'язку зі скасуванням незаконних санкцій проти калійної галузі республіки білорусь, введених Адміністрацією попереднього Президента США Байдена, і у зв'язку з переходом у практичну площину процесу скасування інших незаконних санкцій".
 
Там зазначається, що ці люди були затримані "за скоєння злочинів різного спрямування - шпигунську, терористичну та екстремістську діяльність".
 
А Зеленський зазначив, що серед повернених є зокрема пʼятеро українців. За даними Белти, з урахуванням рішень, ухвалених лукашенком наприкінці листопада, загальна кількість помилуваних осіб становить 156 осіб. Серед помилуваних лукашенком є громадяни Великобританії, США, Литви, України, Латвії, Австралії, Японії. Зеленський доручив ГУР та всім службам, які представлені в нашому Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених. Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні. 

 

війна в УкраїніБілорусьросія окупанти

