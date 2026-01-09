Денис Шмигаль і Михайло Федоров подали у відставку

Парламент розгляне їх найближчим часом.

Міністр оборони Денис Шмигаль та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подали заяви про відставку зі своїх посад.

Про це у фейсбуці 9 січня написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, зазначивши, що парламент розгляне обидві заяви найближчим часом.

Президент також запропонував очолити оборонне відомство 34-річному Федорову, віцепрем’єру та міністру цифрової трансформації. Зеленський пояснив рішення зміною формату роботи Міністерства оборони та потребою оновлення керівного складу.

Нагадаємо, 3 січня президент Володимир Зеленський запропонував Шмигалю посаду першого віцепрем’єра та міністра енергетики.

Шмигаль очолював Міністерство оборони з липня 2024 року, а до того п’ять років обіймав посаду прем’єр-міністра (2020–2025).