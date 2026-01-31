росія збільшила продажі озброєнь на світових ринках, незважаючи на санкції

російські компанії з виробництва озброєнь збільшили свої сукупні доходи від продажів.

російську продукцію військового призначення за минулий рік було поставлено більш ніж у 30 країн світу, а сума валютної виручки перевищила 15 мільярдів доларів.

Про це вчора на засіданні Комісії з питань військово-технічного співробітництва з іноземними державами заявив глава кремля владімір путін.

Про це повідомляє Euronews.

За його словами, протягом минулого року було "набрано солідний портфель нових експортних замовлень", а обсяги військового експорту в 2026 році "мають істотно збільшитися", і росія розширює військово-технічне співробітництво з 14 державами. Особливі перспективи відкриваються для поглиблення військово-технічного співробітництва з країнами Африки. При цьому, за заявою путіна, експортні контракти загалом стійко виконувалися.

Незважаючи на тиск з боку західних країн на партнерів рф і всі заявлені санкції, військовий експорт росії істотно зріс.

Для порівняння, п'ять років тому, 2020 року росія поставила іноземним замовникам озброєння і військової техніки приблизно на 13 мільярдів доларів. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), країна посідала друге місце у світі за обсягом експорту озброєнь (після США). Серед основних партнерів називалися Індія, Китай, Єгипет і Алжир.

У грудні минулого року аналітики інституту повідомили, що доходи рф від продажу озброєнь зростають, незважаючи на санкції і брак кваліфікованої робочої сили.

"російська збройова промисловість, всупереч очікуванням, продемонструвала стійкість під час війни в Україні", - зазначає старший науковий співробітник Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Дієго Лопес да Сілва.

За даними SIPRI, дві російські компанії з виробництва озброєнь, що входять до сотні найбільших у світі, "Ростек" і "Об'єднана суднобудівельна корпорація", збільшили свої сукупні доходи від продажу озброєнь на 23 відсотки, незважаючи на міжнародні санкції, що спричинили дефіцит комплектуючих.

росія залишається в трійці найбільших світових експортерів озброєнь, за даними за 2020-2024 роки, але поступилася другим місцем Франції.

ЄС намагається обмежити можливості компаній і товарів, необхідних росії для виробництва зброї, зокрема, за допомогою нового, 20-го за рахунком пакета антиросійських санкцій ЄС.

За словами верховного представника Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, робота над санкціями триває, але пакет обмежувальних заходів поки що не узгоджено.

Європейський союз планує ухвалити новий пакет санкцій проти рф 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну.