Нафтові прибутки росії різко скорочуються на тлі санкцій і війни – NYT

Нафтові доходи росії, які є ключовим джерелом фінансування війни проти України, різко скорочуються. Це призвело до зростання бюджетного дефіциту, підвищення податків і нарощування державного боргу рф. До того ж рф вперше за кілька місяців погодилася на прямі мирні перемовини з Україною.

Про це пише The New York Times.

У статті зазначається, що по нафтовій галузі росії вдарили одразу два чинники. По-перше, із квітня знизилися ціни на нафту після рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) поступово збільшувати видобуток. По-друге, свою справу зробили західні санкції.

Як результат, за даними Міністерства фінансів, минулого року доходи Росії від нафти і газу впали майже на чверть. У зв'язку з цим Кремль навіть змушений був підвищити податки. Тож, ідеться у матеріалі, російському народу доведеться нести ще більший тягар війни, витрати на яку перевищують близько 170 мільярдів доларів на рік.

Після запроваджених у жовтні президентом США Дональдом Трампом санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній - "Роснєфти" і "Лукойлу" - їх здатність продавати сиру нафту суттєво постраждала. Крім того, росія зіткнулася з посиленим контролем за дотриманням обмежень проти "тіньового флоту", який вона використовує для транспортування нафти.