Саудівська Аравія підтримала можливий удар США по Ірану – Axios

Міністр оборони Саудівської Аравії принц Халід бін Салман під час закритого брифінгу у Вашингтоні висловив підтримку можливому американському удару по Ірану, заявивши, що у разі відмови президента США Дональда Трампа від реалізації своїх погроз іранський режим лише зміцниться.

Про це повідомляє Axios із посиланням на чотири джерела, присутні на зустрічі.

За даними видання, позиція саудівського міністра на закритих переговорах суттєво відрізнялася від публічної риторики Ер-Ріяда. Офіційно Саудівська Аравія застерігала від ескалації та закликала до дипломатичного врегулювання, що, зокрема, стало однією з причин відтермінування американського удару.

У четвер принц Халід бін Салман провів низку закритих зустрічей у Білому домі з ключовими представниками адміністрації Трампа, зокрема з державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Гегсетом та головою Об’єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном. Основною темою переговорів була можливість силових дій США проти Ірану.

Джерела Axios вважають, що зміна позиції Ер-Ріяда пов’язана з переконанням саудівської сторони, що рішення про удар у Вашингтоні вже фактично ухвалене. У такій ситуації королівство не хоче опинитися в опозиції до дій США, попри публічні заяви про "повагу до суверенітету Ірану".

Водночас співрозмовники видання з регіону Перської затоки зазначають, що ситуація залишається патовою: потенційний удар США несе значні ризики ескалації, але відмова від нього може призвести до посилення позицій Ірану.

"На цьому етапі, якщо удару не буде, це лише додасть сміливості режиму", – цитує Axios слова принца Халіда бін Салмана.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядає варіанти атаки на Іран, серед яких – рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти країни для їхнього знищення.