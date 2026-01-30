Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп розширив список військових сценаріїв тиску на Іран

30 січня 2026, 12:01
Трамп розширив список військових сценаріїв тиску на Іран
Фото: gettyimages.com
Варіанти спрямовані на завдання шкоди ядерним та ракетним об'єктам країни.

Президент США Дональд Трамп розглядає варіанти атаки на Іран, серед яких – рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти країни для їхнього знищення.

Про це повідомляє повідомляє The New York Times.

За словами американських посадовців, останніми днями Трампу  представили розширений список потенційних військових варіантів проти Ірану, які спрямовані на завдання шкоди ядерним та ракетним об'єктам країни та послаблення верховного лідера.

Ці варіанти виходять за рамки пропозицій, які пан Трамп розглядав два тижні тому, коли обіцяв зупинити насильство проти протестувальників.

На тлі протестів, що охопили Іран кілька тижнів тому, адміністрація Трампа зважувала удари по ядерній програмі Ірану, а також удари по більш символічних цілях – посадовцях, відповідальних за придушення демонстрацій. 

Останніми днями Трамп публічно вимагає від Ірану остаточного припинення будь-якого збагачення урану та відмову від усіх своїх поточних ядерних арсеналів. Посадовці США залишаються скептично налаштованими щодо того, чи прийме Тегеран умови, висунуті Сполученими Штатами. 

Тому зараз адміністрація Трампа розглядає військові варіанти втручання в Іран. Серед найризикованіших – таємне відправлення американських спецпризначенців для знищення або серйозного пошкодження частин іранської ядерної програми, які ще не постраждали під час бомбардувань США минулого червня. 

Американські посадовці наголосили, що ці та інші варіанти все ще уточнюються та обговорюються серед близького оточення Трампа.

СШАІранДональд Трампядерні об'єкти

Останні матеріали

Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється