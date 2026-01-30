Трамп розширив список військових сценаріїв тиску на Іран

Варіанти спрямовані на завдання шкоди ядерним та ракетним об'єктам країни.

Президент США Дональд Трамп розглядає варіанти атаки на Іран, серед яких – рейд спецпризначенців на ядерні об’єкти країни для їхнього знищення.

Про це повідомляє повідомляє The New York Times.

За словами американських посадовців, останніми днями Трампу представили розширений список потенційних військових варіантів проти Ірану, які спрямовані на завдання шкоди ядерним та ракетним об'єктам країни та послаблення верховного лідера.

Ці варіанти виходять за рамки пропозицій, які пан Трамп розглядав два тижні тому, коли обіцяв зупинити насильство проти протестувальників.

На тлі протестів, що охопили Іран кілька тижнів тому, адміністрація Трампа зважувала удари по ядерній програмі Ірану, а також удари по більш символічних цілях – посадовцях, відповідальних за придушення демонстрацій.

Останніми днями Трамп публічно вимагає від Ірану остаточного припинення будь-якого збагачення урану та відмову від усіх своїх поточних ядерних арсеналів. Посадовці США залишаються скептично налаштованими щодо того, чи прийме Тегеран умови, висунуті Сполученими Штатами.

Тому зараз адміністрація Трампа розглядає військові варіанти втручання в Іран. Серед найризикованіших – таємне відправлення американських спецпризначенців для знищення або серйозного пошкодження частин іранської ядерної програми, які ще не постраждали під час бомбардувань США минулого червня.

Американські посадовці наголосили, що ці та інші варіанти все ще уточнюються та обговорюються серед близького оточення Трампа.