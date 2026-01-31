Куба оголосила міжнародний надзвичайний стан у відповідь на рішення адміністрації Трампа
Кубинська влада заявила, що дії адміністрації президента США Дональда Трампа становлять "надзвичайну загрозу" міжнародному миру, безпеці та виживанню людства, і оголосила міжнародний надзвичайний стан у відповідь на новий виконавчий указ Вашингтону.
Про це повідомив міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у соцмережі X.
За його словами, джерелом загрози є американські ультраправі сили з жорсткою антикубинською позицією, які в Гавані охарактеризували як «неофашистські».
У заяві наголошується, що політика США, на думку кубинської сторони, спрямована не лише проти Куби, а й підриває національну безпеку інших держав, міжнародний мир і стабільність. Окремо Куба пов’язала дії Вашингтона з глобальними викликами, зокрема ризиками ядерної ескалації та кліматичною кризою, заявивши, що нинішній курс США ускладнює міжнародну співпрацю в цих сферах.
Заява Гавани пролунала після того, як 29 січня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан, звинувативши кубинський уряд у загрозі національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. Американський лідер заявив про співпрацю Куби з росією, Китаєм та Іраном, а також про підтримку угруповань Хамас і "Хезболла".
Трамп також стверджував, що Куба дозволяє розміщення російських і китайських розвідувальних та військових об’єктів, які нібито здійснюють спостереження за США. Окремо він звинуватив кубинську владу у порушеннях прав людини, переслідуванні опозиції та обмеженні свободи слова.
За словами президента США, Вашингтон "не терпітиме дій комуністичного режиму Куби".