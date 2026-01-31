Куба оголосила міжнародний надзвичайний стан у відповідь на рішення адміністрації Трампа

У заяві наголошується, що політика США, на думку кубинської сторони, спрямована не лише проти Куби.

Кубинська влада заявила, що дії адміністрації президента США Дональда Трампа становлять "надзвичайну загрозу" міжнародному миру, безпеці та виживанню людства, і оголосила міжнародний надзвичайний стан у відповідь на новий виконавчий указ Вашингтону.

Про це повідомив міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у соцмережі X.

За його словами, джерелом загрози є американські ультраправі сили з жорсткою антикубинською позицією, які в Гавані охарактеризували як «неофашистські».

У заяві наголошується, що політика США, на думку кубинської сторони, спрямована не лише проти Куби, а й підриває національну безпеку інших держав, міжнародний мир і стабільність. Окремо Куба пов’язала дії Вашингтона з глобальними викликами, зокрема ризиками ядерної ескалації та кліматичною кризою, заявивши, що нинішній курс США ускладнює міжнародну співпрацю в цих сферах.

Заява Гавани пролунала після того, як 29 січня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан, звинувативши кубинський уряд у загрозі національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. Американський лідер заявив про співпрацю Куби з росією, Китаєм та Іраном, а також про підтримку угруповань Хамас і "Хезболла".

Трамп також стверджував, що Куба дозволяє розміщення російських і китайських розвідувальних та військових об’єктів, які нібито здійснюють спостереження за США. Окремо він звинуватив кубинську владу у порушеннях прав людини, переслідуванні опозиції та обмеженні свободи слова.

За словами президента США, Вашингтон "не терпітиме дій комуністичного режиму Куби".