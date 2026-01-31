Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Куба оголосила міжнародний надзвичайний стан у відповідь на рішення адміністрації Трампа

31 січня 2026, 20:29
Куба оголосила міжнародний надзвичайний стан у відповідь на рішення адміністрації Трампа
Фото: UNSPLASH
У заяві наголошується, що політика США, на думку кубинської сторони, спрямована не лише проти Куби.

Кубинська влада заявила, що дії адміністрації президента США Дональда Трампа становлять "надзвичайну загрозу" міжнародному миру, безпеці та виживанню людства, і оголосила міжнародний надзвичайний стан у відповідь на новий виконавчий указ Вашингтону.

Про це повідомив міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у соцмережі X.

За його словами, джерелом загрози є американські ультраправі сили з жорсткою антикубинською позицією, які в Гавані охарактеризували як «неофашистські».

У заяві наголошується, що політика США, на думку кубинської сторони, спрямована не лише проти Куби, а й підриває національну безпеку інших держав, міжнародний мир і стабільність. Окремо Куба пов’язала дії Вашингтона з глобальними викликами, зокрема ризиками ядерної ескалації та кліматичною кризою, заявивши, що нинішній курс США ускладнює міжнародну співпрацю в цих сферах.

Заява Гавани пролунала після того, як 29 січня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан, звинувативши кубинський уряд у загрозі національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів. Американський лідер заявив про співпрацю Куби з росією, Китаєм та Іраном, а також про підтримку угруповань Хамас і "Хезболла".

Трамп також стверджував, що Куба дозволяє розміщення російських і китайських розвідувальних та військових об’єктів, які нібито здійснюють спостереження за США. Окремо він звинуватив кубинську владу у порушеннях прав людини, переслідуванні опозиції та обмеженні свободи слова.

За словами президента США, Вашингтон "не терпітиме дій комуністичного режиму Куби".

СШАДональд ТрампКуба

Останні матеріали

Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється